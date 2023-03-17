Bakan Varank açıkladı: Kaç adet Togg siparişi verildi?

Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için ön sipariş süreci dün başladı. İlk 4 saatte 7 bin 734 kişi ön sipariş verdi. 27 Mart’a kadar sürecek ön sipariş sürecinin ardından 28 Mart'ta noter huzurunda dijital çekiliş yapılacak.

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart’a kadar devam edecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ön siparişlerin 24 saat dolmadan 17 bin 275'e ulaştığını açıkladı.

28 MART’TA DİJİTAL ÇEKİLİŞ YAPILACAK

Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, havale ya da kredi kartı aracılığıyla Trumore e-Cüzdan'a 60 bin lirayı aktardıktan sonra ön sipariş vermek istedikleri T10X'i konfigüre edip ön ödemeyi yaparak çekilişe katılmaya hak kazanacak.

Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra dijital çekiliş, 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak.