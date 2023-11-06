Bakan Yaşar Güler Kazak Mevkidaşıyla Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kazakistan Savunma Bakanı Korgeneral Ruslan Jaksilikov ile görüştü.
Kazakistan Savunma Bakanı Korgeneral Ruslan Jaksilikov, Türkiye'ye geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Jaksilikov, Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı.
İki bakanın alandaki yerlerini almalarının ardından askeri bando tarafından ulusal marşların çalındığı törende, Jaksilikov, onur kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Törenin ardından Güler ve Jaksilikov bakanlık binasına geçerek görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı