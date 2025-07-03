Bakan Yerlikaya açıkladı: Yangınlardan etkilenenlere 21 milyon TL ödeme yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde yaşanan yangınlarla ilgili yaptığı açıklamada, İzmir, Bilecik ve Manisa'da ciddi hasarlara yol açan yangınların ardından afetzedeler için hızlı bir destek programı başlatıldığını duyurdu.

Yerlikaya’nın verdiği bilgiye göre İzmir’de 110 konut, 2 iş yeri ve 1 ahır, Bilecik’te 69 konut, 3 iş yeri ve 27 ahır, Manisa’da 5 konut yangın nedeniyle ağır hasar gördü.

Yangından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılan toplam ödeme 21 milyon 603 bin 400 TL olarak açıklandı. Bu yardım kapsamında illere göre yapılan dağılım şu şekilde oldu: İzmir’e 14 milyon 258 bin 400 TL, Bilecik’e 5 milyon 745 bin TL, Manisa’ya 1 milyon 600 bin TL. Yardımlar, barınma, taşınma ve eşya desteği başlıklarında afetzedelere ulaştırıldı.

BİLECİK’TE KONTEYNER YAŞAM ALANLARI KURULDU

Bakan Yerlikaya, özellikle Bilecik’teki mağduriyetleri gidermek için hummalı bir çalışmanın yürütüldüğünü belirtti. Yangın sonrası geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, iki köyde toplam 26 ailenin barınabileceği konteyner yaşam alanları oluşturuldu.

Yerlikaya, konteynerlerin içerisinde klima, buzdolabı, yatak, ranza, nevresim takımı, battaniye, mutfak seti, termosifon ve ocak gibi temel yaşam malzemelerinin bulunduğunu ifade etti.

Yangının ardından hızlı müdahalenin önemine vurgu yapan Bakan Yerlikaya, “30 Haziran’da Bilecik’te yangın kontrol altına alındıktan sadece 4 gün içinde, 3 Temmuz'dan itibaren konteyner alanlarının kurulumu altyapısıyla birlikte tamamlanarak afetzedelerimiz konteynerlarına yerleştirilmeye başlanmıştır” dedi.

Yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yerlikaya, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Devletimiz tüm kurumlarıyla yangından etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun.”