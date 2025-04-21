Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle aranan suçlulara yönelik yurt dışında yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya, tasarlayarak öldürmeye teşebbüsten uyuşturucu ticaretine kadar birçok ağır suçtan aranan üç kişinin yakalandığını duyurdu.

Yapılan operasyonlarla A.H. ve T.H.C. isimli iki şüphelinin Türkiye’ye iadesinin sağlandığını, F.M. adlı zanlının iade sürecinin ise devam ettiğini belirtti.

"ORKİNOS-BULUT" OPERASYONUYLA SUÇLULARA DARBE

Yerlikaya, yakalanan isimlerin detaylarını da paylaştı. Dubai’de gerçekleştirilen “Orkinos-Bulut” operasyonuyla, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranan A.H.’nin yakalandığını açıkladı. A.H., kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan isimlerden biriydi ve Türkiye’ye getirildi.

T.H.C. isimli şahsın ise İran’da yakalandığı bildirildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tasarlayarak öldürmek ve resmi belgede sahtecilik suçlarından kırmızı bültenle aranan T.H.C. de Türkiye’ye iade edilen isimler arasında yer aldı.

KOLOMBİYA’DA YAKALANAN ZEHİR TACİRİ İÇİN İADE SÜRECİ SÜRÜYOR

Bakan Yerlikaya, F.M. adlı şahsın ise Kolombiya’da yakalandığını ve suç dosyasının oldukça kabarık olduğunu açıkladı. F.M., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, sağlamak, ithal etmek ve suç örgütüne üye olmak gibi ağır suçlardan aranıyordu. Türkiye’ye iadesi için gerekli süreçler başlatıldı.

Operasyonlarda emeği geçen kurumlara teşekkür eden Yerlikaya, özellikle Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat ve Göç İdaresi Başkanlıkları ile emniyet teşkilatına tebriklerini iletti.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Uluslararası güçlü işbirliğimizle, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Devletimizin nefesi, terör ve işbirlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin ve suç odaklarının her zaman ensesindedir."