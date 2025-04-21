Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan üç zanlının yakalandığını duyurdu. Suçluların biri Dubai’de, biri İran’da, diğeri ise Kolombiya’da yakalandı. İki isim Türkiye’ye getirilirken, biri için iade süreci sürüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu yakalandı
Yayınlanma:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle aranan suçlulara yönelik yurt dışında yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya, tasarlayarak öldürmeye teşebbüsten uyuşturucu ticaretine kadar birçok ağır suçtan aranan üç kişinin yakalandığını duyurdu.

Yapılan operasyonlarla A.H. ve T.H.C. isimli iki şüphelinin Türkiye’ye iadesinin sağlandığını, F.M. adlı zanlının iade sürecinin ise devam ettiğini belirtti.

"ORKİNOS-BULUT" OPERASYONUYLA SUÇLULARA DARBE

Yerlikaya, yakalanan isimlerin detaylarını da paylaştı. Dubai’de gerçekleştirilen “Orkinos-Bulut” operasyonuyla, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranan A.H.’nin yakalandığını açıkladı. A.H., kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan isimlerden biriydi ve Türkiye’ye getirildi.

T.H.C. isimli şahsın ise İran’da yakalandığı bildirildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tasarlayarak öldürmek ve resmi belgede sahtecilik suçlarından kırmızı bültenle aranan T.H.C. de Türkiye’ye iade edilen isimler arasında yer aldı.

KOLOMBİYA’DA YAKALANAN ZEHİR TACİRİ İÇİN İADE SÜRECİ SÜRÜYOR

Bakan Yerlikaya, F.M. adlı şahsın ise Kolombiya’da yakalandığını ve suç dosyasının oldukça kabarık olduğunu açıkladı. F.M., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, sağlamak, ithal etmek ve suç örgütüne üye olmak gibi ağır suçlardan aranıyordu. Türkiye’ye iadesi için gerekli süreçler başlatıldı.

Operasyonlarda emeği geçen kurumlara teşekkür eden Yerlikaya, özellikle Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat ve Göç İdaresi Başkanlıkları ile emniyet teşkilatına tebriklerini iletti.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Uluslararası güçlü işbirliğimizle, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Devletimizin nefesi, terör ve işbirlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin ve suç odaklarının her zaman ensesindedir." 

Akaryakıt fiyatları cep yakıyor: Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?Akaryakıt fiyatları cep yakıyor: Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?Ekonomi
Ali Yerlikaya
Günün Manşetleri
O güne dikkat, kuvvetli yağış geliyor!
İsrailli komutanlar Suriye'de
Vatikan'dan yas haberi!
Bakan Yerlikaya duyurdu!
Sürücü belgesi affı çıkacak mı?
Narkokapan operasyonunda dev tutuklama dalgası!
İran Ordu Günü Ankara'da coşku ile kutlandı
Sahte çağrı merkeziyle 144 kişiyi dolandırdılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
32 ilde ehliyet sınavı vurgununa dev operasyon
Çok Okunanlar
Altın fiyatları yeniden hareketlendi Altın fiyatları yeniden hareketlendi
Bu hafta altın alınmamalı mı? İslam Memiş'ten kritik uyarı Bu hafta altın alınmamalı mı? İslam Memiş'ten kritik uyarı
3,5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? 3,5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu?
BİM 22 Nisan aktüel ürünlerinde dev fırsat! BİM 22 Nisan aktüel ürünlerinde dev fırsat!
Akaryakıt fiyatları cep yakıyor Akaryakıt fiyatları cep yakıyor