Bakan Yerlikaya duyurdu: Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine dev operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir ayda nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik yapılan operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, 29 ilde düzenlenen operasyonlarda 388 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 89 şüpheliden 64’ünün tutuklandığını, 9’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonların Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak illerinde gerçekleştirildiğini bildirdi.

ŞÜPHELİLERİN YÖNTEMLERİ

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, vatandaşları tarihi eser bulma vaadiyle dolandırdığı, kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi veya uzlaştırmacı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Ayrıca, sahte internet siteleri üzerinden oto yedek parçası satışı yaparak vatandaşları kandırdıkları tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, zanlılar hakkında savcılıkların soruşturma başlattığını ve şüphelilerin banka hesaplarında toplam 28 milyon lira işlem hacmi bulunduğunu kaydetti.

BAKANDAN MESAJ

Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimiz ile polislerimizi tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın helal kazancına göz dikenlere asla fırsat vermeyiz. Suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

