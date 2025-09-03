Halit Yukay’ın 68 metre derinlikteki cesedi çıkarılamıyor! İşte nedeni

4 Ağustos saat 15.10’da ‘Graywolf’ isimli teknesiyle Bozcaada’ya doğru yola çıkan Yukay’ın teknesi, Balıkesir Erdek açıklarında parçalanmış halde bulundu. Soruşturmada, tekneye çarptığı öne sürülen ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin radar hareketleri ve gövdesindeki izler incelendi. Sahil Güvenlik ekiplerinin tespitine göre, geminin ön tarafında sürtme izleri vardı.

Çanakkale’de 4 Ağustos’ta çekilen fotoğraflarda gemide herhangi bir iz bulunmazken, 5 Ağustos’ta İzmit’te kaydedilen görüntülerde belirgin darbe ve sürtme izleri dikkat çekti. Bu görüntüler soruşturma dosyasına girdi.

GÖRÜNTÜLER DOSYADA

Gemiye ait güvenlik kamerası kayıtlarında, 5 Ağustos sabahı İzmit Limanı’na yanaşan ‘Arel 7’nin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu ve mürettebatının geminin ön kısmını kontrol ettiği görüldü. Önündeki sürtme izleri dikkat çeken geminin görüntüleri de dosyaya eklendi.

KIVANÇ TATLITUĞ'UN İFADESİ ALINDI

Halit Yukay’ın en son görüştüğü kişinin oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ olduğu belirlendi. Tatlıtuğ, 11 Ağustos’ta verdiği ifadede, 4 Ağustos günü saat 17.09’da WhatsApp üzerinden 37 saniyelik bir görüşme yaptıklarını, Yukay’ın gayet rahat olduğunu ve denizde sorun olmadığını söylediğini aktardı. Tatlıtuğ, görüşmeden sonra defalarca arama ve mesaj göndermeye devam ettiğini, ancak ulaşamadığını ifade etti.

BOYA İZLERİ EŞLEŞTİ

Yapay ve tekne üzerindeki izlerden alınan numuneler, Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı’nda incelendi. Rapor sonucuna göre, ‘Arel 7’ gemisindeki boya izleri ile Yukay’ın teknesindeki boya kalıntıları eşleşti. Bu bulgu, çarpma ihtimalini güçlendirdi.

Teknenin seyir bilgilerini barındıran ‘kara kutu’ niteliğindeki cihazdan sonuç alınamadı. Cihazın detaylı inceleme için yurtdışına gönderildiği öğrenildi. Bu süreçte kaptan Cemal Tokatlıoğlu, “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla tutuklandı.

İHMALLER VAR MI?

13 kişilik mürettebatın ifadeleri alınırken, kaptanın kazadan önce gemiyi ‘otomatik kaptan’ moduna aldığı ve gözcülerin yemek molasında olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Bu ihmallerin kazaya yol açmış olabileceği değerlendiriliyor.

CESET NEDEN ÇIKARILAMIYOR?

68 metre derinlikte bulunan Halit Yukay’ın cansız bedeninin bütünlüğü bozulma riski nedeniyle çıkarılması güçlükle yürütülüyor. Ceset, temasta bulunuldukça tahribata uğruyor. Bu nedenle cenazeden alınan bir parça DNA testi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Öte yandan dava dosyası, kazaya en yakın yargı merci olan Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildi. Burada bilirkişi incelemesiyle, ‘Arel 7’ gemisi ve tekne izleri arasındaki eşleşme yeniden değerlendirilecek.