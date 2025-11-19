Bakan Yerlikaya duyurdu: Polislere ikinci şark görevi zorunluluğu kalkıyor

İçişleri Bakanlığı, polis teşkilatındaki personelin atama süreçleriyle ilgili kritik bir düzenlemeye imza attı. Bu yeni kararla birlikte, emniyet mensupları için zorunlu olan ikinci şark görevi uygulamasına son verildi.

Bakan Yerlikaya, “2026 yılında yapılacak olan Genel Atama Dönemi'nde, personelimize zorunlu 2'nci Şark Tebligatı yapılmayacak” ifadelerini kullandı.