Bakan Yerlikaya, “Gaziler Günü” programında konuştu

Ankara’da, İçişleri Bakanlığı tarafından Çankaya’daki bir otelde “Gaziler Günü” dolayısıyla program düzenlendi. Programa gaziler ve aileleri katıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuşmasına gazileri selamlayarak başladı.

Yerlikaya, gazilik makamının sıradan bir makam olmadığını belirtti ve Türk milletinin tarih boyunca vatanı canından aziz bildiğini söyledi. Sakarya Meydan Muharebesi’nden 104 yıl önce yazılan şanlı tarihe dikkat çeken Yerlikaya, 19 Eylül 1921’de TBMM tarafından Mustafa Kemal Atatürk’e “gazilik” unvanı ile “mareşallik” rütbesi verildiğini hatırlattı.

“GAZİLİK, CESARETİN MÜHÜRLENMİŞ HALİDİR”

Gaziliği imanın ve cesaretin mühürlenmiş hali olarak tanımlayan Yerlikaya, şunları kaydetti: “Şimdi biz Türkiye Yüzyılı vizyonunu konuşabiliyorsak büyük ve güçlü Türkiye hedefine doğru, emin adımlarla yürüyebiliyorsak, bu sizin canınızla, kanınızla, duanızla mümkün olmuştur. Kahraman gazilerimiz, milletimizin sinesinde, asaletiniz, alın teriniz, gösterdiğiniz fedakarlıklar, unutulmaz. Sizler en karanlık gecelerde, terörün kirli pusularına karşı dimdik durdunuz. Bedenlerinizde taşıdığınız izlerle, yüreğinizde taşıdığınız imanla milletimize güç verdiniz. Sizlerin cesareti, bu toprakların teminatıdır, direnci, devletimizin bekasının en sağlam zırhıdır. Ahdimiz var, gazilerimizin hatırasını yaşatacağız, şehitlerimizin emanetini yere düşürmeyeceğiz.”

Yerlikaya, Türkiye’nin birlik ve beraberliğini korumakta kararlı olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi: “Milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini daim kılacağız, Türkiye’nin huzuru için ne gerekiyorsa, onu yapacağız. Unutmayın milletimiz, daima yanınızdadır, devletimiz, daima arkanızdadır. Buradan bir kere daha ifade ediyorum, gazilerimizin derdi bizim derdimizdir, gazilerimizin sevinci bizim sevincimiz, acısı bizim acımızdır. ‘Ulaşılmaz devlet’ devri kapanmıştır, bizim devletimiz ulaşan, duyan ve sorunları çözen devlettir. Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, bölgesinde denge unsuru, dünyada ise sözü geçen bir Türkiye var artık. Kendi kararını kendi veren, masada da sahada da varlığını hissettiren, kimsenin yok sayamayacağı bir Türkiye var.”

Yerlikaya, Türkiye’nin uluslararası arenada güçlü bir duruşa sahip olduğunu belirterek, İçişleri Bakanlığı olarak 675 bin üyesiyle görev başında olduklarını ifade etti. Konuşmasında mücadele konularına da değinen Yerlikaya şu sözleri kullandı: “Kardeşliğimizi büyütmede kararlıyız, uyuşturucuyla mücadelede tavizsiziz, organize suçla mücadelede geri adım yok. Sınır güvenliğinde, kamu düzeninde nöbetteyiz. Biz, bütün bu alanlarda aynı kararlılıkla yürüyoruz, sıfır tolerans, sıfır taviz, sıfır mazeret. Milletimizin canına, malına, huzuruna kasteden kim olursa olsun, hangi kılığa girerse girsin hangi maskeyi takarsa taksın hesabını sorduk, soracağız.”

Yerlikaya’nın sözleri, salondaki gaziler tarafından büyük ilgiyle takip edildi.