Bakanlar Kurulu Çankaya Köşkü'nde toplanıyor: 9 yıl sonra ilk!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Kurulu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Çankaya Köşkü'nde toplanacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bakanlar Kurulu Çankaya Köşkü'nde toplanıyor: 9 yıl sonra ilk!
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılına özel düzenlenen anma programı çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Ardından Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun yeni binasında gerçekleştirilecek anma törenine katılacak.

Erdoğan, gün içinde Çankaya Köşkü'nde bulunan Atatürk Müzesi'nin açılışını yapacak ve ardından Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

Gündem Maddeleri Ele Alınacak

Toplantıda, ABD başkanlık seçimlerinin Türkiye ve bölge üzerindeki etkileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ve Macaristan ziyaretleri kapsamındaki temasları ile ekonomideki güncel durum değerlendirilecek. İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarının da gündem maddeleri arasında olması bekleniyor.

Çankaya Köşkü'nde 9 Yıl Aradan Sonra İlk Toplantı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde Bakanlar Kurulu'nu toplayacak. Bu toplantı, 2015'ten beri Çankaya'da gerçekleştirilecek ilk Bakanlar Kurulu buluşması olacak.

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