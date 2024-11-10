Pakistan'da 10 Kasım: Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde "10 Kasım Atatürk'ü Anma" günü kapsamında düzenlenen törene, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, büyükelçilik çalışanları ve Türk kurumlarının temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı.

Tören kapsamında Büyükelçi Neziroğlu, Atatürk anıtına çiçek ve gül bırakarak saygılarını sundu.