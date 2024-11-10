Pakistan'da 10 Kasım: Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad'da anma töreni gerçekleştirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Pakistan'da 10 Kasım: Atatürk'ü anma töreni düzenlendi
Yayınlanma:

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde "10 Kasım Atatürk'ü Anma" günü kapsamında düzenlenen törene, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, büyükelçilik çalışanları ve Türk kurumlarının temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı.

Tören kapsamında Büyükelçi Neziroğlu, Atatürk anıtına çiçek ve gül bırakarak saygılarını sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı 10 Kasım'da Anıtkabir'deCumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı 10 Kasım'da Anıtkabir'deGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

10 kasım atatürkü anma etkinlikleri atatürkü anma töreni pakistan
Günün Manşetleri
Erdoğan ve devlet erkanı 10 Kasım'da Anıtkabir'de
Narin Güran cinayeti davasının ikinci gününde salonda gerginlik
Trump Avrupa'yı korkuttu
"Atatürk anı değil, önümüzdeki ışıktır"
"Saldırılar sağlı sollu yapılıyor"
Donald Trump döneminde Türkiye'yi ne bekliyor?
Pakistan'da terör saldırısı
Narin Güran cinayeti davasında sıcak gelişme
Gazze'de can kaybı 43 bin 552 oldu
Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe
Çok Okunanlar
İstanbul’da korkunç otobüs kazası: Can kaybı ve yaralılar var İstanbul’da korkunç otobüs kazası: Can kaybı ve yaralılar var
Altın piyasasında hareketlilik Altın piyasasında hareketlilik
İzmir'deki ev, müze olarak Atatürk'ün anılarını yaşatıyor İzmir'deki ev, müze olarak Atatürk'ün anılarını yaşatıyor
Pakistan'da 10 Kasım: Atatürk'ü anma töreni düzenlendi Pakistan'da 10 Kasım: Atatürk'ü anma töreni düzenlendi
Kripto sahipleri büyük tehlikede: Fidye için kaçırıldı Kripto sahipleri büyük tehlikede: Fidye için kaçırıldı