Pakistan'da 10 Kasım: Atatürk'ü anma töreni düzenlendi
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad'da anma töreni gerçekleştirildi.
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Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde "10 Kasım Atatürk'ü Anma" günü kapsamında düzenlenen törene, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, büyükelçilik çalışanları ve Türk kurumlarının temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı.
Tören kapsamında Büyükelçi Neziroğlu, Atatürk anıtına çiçek ve gül bırakarak saygılarını sundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı