Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı 10 Kasım'da Anıtkabir'de

Tören, heyetin Aslanlı Yol'da yürüyüşü ile başladı. Ardından mozoleye çelenk bırakıldı. Saat 09:05'te yapılan saygı duruşunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajı okudu:

"Aziz Atatürk, ebedi aleme irtihalinizin 86. yıl dönümünde zatıalinizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda güçlendirmek, istikrar ve güven içinde büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonu ile kutlu yolculuğumuzu emin adımlarla sürdürüyoruz. Vatan topraklarının her karışında barışın, kalkınmanın, kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye inşa edene kadar durmadan yürüyeceğiz. Ruhun şad olsun."