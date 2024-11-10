İstanbul’da korkunç otobüs kazası: Can kaybı ve yaralılar var

İstanbul Bayrampaşa'da, Esenler Otogar Bağlantı Yolu'nda meydana gelen kazada, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüs devrildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İstanbul’da korkunç otobüs kazası: Can kaybı ve yaralılar var
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İstanbul Bayrampaşa'da, Esenler Otogar Bağlantı Yolu'nda meydana gelen kazada, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüs devrildi. Sürücüsünün kimliği ve otobüs firmasının adı henüz belirlenemeyen kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine emniyet, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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