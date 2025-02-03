Bakanlar Kurulu’nda kritik gündem: Suriye, terör ve ekonomi

Bakanlar Kurulu toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı'nda saat 16:00’da başlayacak. Toplantının ana gündem maddesi terörle mücadele olacak. Özellikle PKK/YPG'nin varlığı ve Suriye’de atılması planlanan adımlar masada yer alacak.

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Bakanlar Kurulu’nda kritik gündem: Suriye, terör ve ekonomi
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Suriye'deki son gelişmelerin değerlendirilmesi çerçevesinde, tüm bakanlıklar tarafından hazırlanan Suriye eylem planı da toplantıda ele alınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak. Ayrıca, bölgeyi tehdit eden terör örgütlerinin tasfiyesi için atılması gereken siyasi, askeri ve diplomatik adımların yer aldığı yol haritası da gündemde bulunuyor.

Toplantıda, Filistin ve İsrail arasında devam eden esir takası ve ateşkes süreçlerinin yürütülmesi ile insani yardımların ulaştırılması için izlenecek yollar da masaya yatırılacak.

Ekonomi ise vatandaşın yakıcı gündem maddeleri arasında yer alıyor. Tek haneli enflasyon hedefi, Orta Vadeli Program kapsamında alınan önlemler ve fahiş fiyatlarla mücadele konuları detaylı bir şekilde değerlendirilecek. Özellikle Ramazan öncesinde denetimlerin artırılması konusu da dikkatle ele alınacak.

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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