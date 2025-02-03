Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde düzenlenen Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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Açılışta yaptığı konuşmada, 2025 yılında 1381 engelli öğretmenin atamasının gerçekleştirileceğini müjdeledi. Erdoğan, "Bakanlığımız çok yakın bir zamanda duyuruya çıkacak ve başvuruları kabul edecek" diyerek, atama sürecinin yakında başlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı, sosyal medyada yaş sınırı uygulaması gündemine de değinerek, "Toplumda veba gibi yayılan dijital ve ekran bağımlılığı da gündemimizin en üst sırasındadır" ifadelerini kullandı. Gençlere yönelik uyarısında, alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmaları konusunda da tavsiyelerde bulundu:
"Gençler, alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan sıyrılın; hayatınızı karartan zehir tacirlerine asla prim vermeyin. Benim hayatımda sigara ve alkol yok; sizler de aynı şekilde korunun."

Ayrıca, Aybüke kızımızı, Necmettin evladımızı ve tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle andı. Eğitim külliyesinin, geleceğin önemli roller üstlenecek gençler için tam teşekküllü bir öğrenim üssü olduğunu vurgulayan Erdoğan, külliyede 345 derslik, 88 laboratuvar, 33 zümre odası, 11 iş sağlığı güvenliği odası ve 11 revirin bulunduğunu belirtti. "Unutmayın, her eser sahibini anlatır. Ülkemize böyle eserler kazandırma imkanı sağlayan Rabbimize hamd ediyorum," diyerek sözlerini noktaladı.

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