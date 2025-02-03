Ege'de bir deprem daha: 400’den fazla sarsıntı kaydedildi!

Özellikle 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren bölgede yoğunlaşan sismik aktivite kapsamında toplamda 400’den fazla depremin meydana geldiği bildirildi.

AFAD açıklamasında, "Deprem fırtınası şeklinde seyreden bu hareketlilik neticesinde, şu ana kadar kaydedilen en büyük deprem 4.8 Mw olarak gerçekleşti. Sarsıntılar, Santorini Adası’nın yaklaşık 25 km kuzeydoğusunda yoğunlaşmakta ve depremlerin derinlikleri 5 ile 25 km arasında değişmektedir" ifadelerine yer verildi.

Bunun yanı sıra, ülkemize en yakın deprem 140 km mesafede meydana geldi. 2011-2012 yıllarında benzer bir sismik yoğunluk 14 ay boyunca gözlemlenmiş, ancak bu süreçte herhangi bir volkanik aktivite kaydedilmemişti. Konuyla ilgili, ülkemizdeki bilim insanları AFAD ile koordineli bir şekilde, deprem, volkanik aktivite, tsunami gibi farklı açılardan değerlendirmelerde bulunuyor.

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