Ege'de bir deprem daha: 400’den fazla sarsıntı kaydedildi!

AFAD verilerine göre, Ege Denizi bugün ardı ardına gerçekleşen depremlerle sarsılıyor. Saat 11.26’da 4.8 Mw büyüklüğünde en güçlü deprem meydana gelirken, saat 11.13’de 4.7, 10.58’de 4.4 ve 10.09’da 4.2 Mw’luk sarsıntılar da kaydedildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ege'de bir deprem daha: 400’den fazla sarsıntı kaydedildi!
Yayınlanma:

 Özellikle 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren bölgede yoğunlaşan sismik aktivite kapsamında toplamda 400’den fazla depremin meydana geldiği bildirildi.

AFAD açıklamasında, "Deprem fırtınası şeklinde seyreden bu hareketlilik neticesinde, şu ana kadar kaydedilen en büyük deprem 4.8 Mw olarak gerçekleşti. Sarsıntılar, Santorini Adası’nın yaklaşık 25 km kuzeydoğusunda yoğunlaşmakta ve depremlerin derinlikleri 5 ile 25 km arasında değişmektedir" ifadelerine yer verildi.

Bunun yanı sıra, ülkemize en yakın deprem 140 km mesafede meydana geldi. 2011-2012 yıllarında benzer bir sismik yoğunluk 14 ay boyunca gözlemlenmiş, ancak bu süreçte herhangi bir volkanik aktivite kaydedilmemişti. Konuyla ilgili, ülkemizdeki bilim insanları AFAD ile koordineli bir şekilde, deprem, volkanik aktivite, tsunami gibi farklı açılardan değerlendirmelerde bulunuyor.

Vatandaşlarımızın, sosyal medyada yayılan dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri; doğru bilgiye ulaşmak için resmi kaynakları takip etmeleri önemle duyurulur.

6 Şubat depremlerinin ardından yargı sürecinde neler oldu? 1271 davada 1327 sanık yargılanıyor6 Şubat depremlerinin ardından yargı sürecinde neler oldu? 1271 davada 1327 sanık yargılanıyorGündem
Altında hızlı düşüş! ABD'nin yeni gümrük tarifeleri küresel piyasaları sarstıAltında hızlı düşüş! ABD'nin yeni gümrük tarifeleri küresel piyasaları sarstıEkonomi
deprem ege
Günün Manşetleri
Bakanlar Kurulu’nda kritik gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
2025 yılı Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
İşte 3 Şubat güncel akaryakıt fiyatları
Bursa’da “MERCEK-28” operasyonu düzenlendi
Ege’de sarsıntılar artıyor!
Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro üyeleri ile bir araya geldi
Vatan Partisi'nin yeni açılıma karşı imza kampanyasına yoğun destek
"Siz 22 bin lirayla yaşayabilir misiniz?"
Beşiktaş'tan son dakika Lemina açıklaması
Çok Okunanlar
Altında hızlı düşüş! Altında hızlı düşüş!
İşte 3 Şubat güncel akaryakıt fiyatları İşte 3 Şubat güncel akaryakıt fiyatları
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul ve Ankara’da kış şartları kapıda! Meteoroloji tarih verdi: İstanbul ve Ankara’da kış şartları kapıda!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
2025 yılı Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı 2025 yılı Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı