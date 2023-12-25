Bakanların Kira Açıklamalarına Kiracılardan Tepki

Vatandaşların aldıkları maaşın tamamını kiraya verdiklerini belirten platform üyeleri, geçim derdindeki milyonlar için kalıcı çözüm bulmayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki partilere tepki gösterdi.

Kiracılar bir kez daha alana çıktı. Kontrolsüzce artan kiralara, tahliye taahhütnamesi dayatmasına ve denetimsizliğe isyan etti. Kiracılar, Bakanların ‘kiralarda düşüş var’ açıklamalarına da tepki gösterdi.

- Bazı bakanlarımızın çıkıp, ‘kiralar düşüyor’ kelimesini neye dayanarak söylediklerini de çok merak ediyoruz. Kiralar düşmüyor, gıda fiyatları ucuzlamıyor, asgari ücrete zam gelecek diye herkes pusuya yattı, bekliyor. İnsanlara da algı yaparak kandırmayın. Yani kiralar düşmedi. İnsanlar hala aldıkları maaşın tamamını kiraya ödüyor.

Antalya Kiracılar Dayanışması Platformu, Attalos Heykeli önünde bir araya geldi. Önce şehitlerimizi andılar. Ardından da taleplerini yinelediler.

- Yasal olmayan tahliye kararlarının kaldırılmasını, fahiş kira artışlarının önüne geçilmesini, ev sahiplerinin kontrollü bir biçimde denetlenmesini istiyoruz. Yani adalet zengine sihirli değnek, fakire, garibana keskin kılıç olmasını istemiyoruz.

Yaklaşık bir yıldır alanlarda çok sayıda eylem ve tepki yürüyüşü yaptılar. Barınmanın toplumun büyük bir kesimi için altından kalkılması güç bir soruna dönüştüğünü vurguladılar. Seslerini duyurmak için Antalya’dan Ankara’ya da yürüdüler. Sorun kalıcı çözüme kavuşana kadar hak aramaktan vazgeçmeyeceklerini duyurdular.

- Artık halkın sorununa göz yuman değil, halkla halk olan, derdinde dertlenen, sevincinde sevinen yöneticiler istiyoruz. Barınma yeme, içme, eğitim hakkımızı aramaya devam edeceğiz.

- Buna bir istikrar, bir devlet eli, bir belediye eli, bir yetkili değsin lütfen. Biz böyle mağdur olmak istemiyoruz. Kızım gelecek çık, oğlum gelecek çık. Nere çıkalım, kış gününde?

Vatan Partisi Antalya İl Başkanlığı da eyleme katılarak destek verdi.