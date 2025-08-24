Bakanlık açıkladı! ‘Kurasız hac’ vaadiyle vatandaşları kandıran acentelere ağır ceza

Bakanlık açıklamasında, son dönemde bazı firmaların “özel hac vizesi” ve “kurasız hac” gibi vaatlerle vatandaşları mağdur ettiğine dikkat çekildi. Hac ibadetinin yalnızca Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kura yöntemiyle belirlenen kişilerce resmi hac vizesi ile yapılabileceği vurgulandı.

“KURASIZ HAC” MAĞDURİYETLERE YOL AÇIYOR

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“‘Kurasız hac’ ve benzeri aldatıcı beyanlarla yapılan tanıtımlar neticesinde vatandaşlarımızın, hac vizesi yerine ticari vize veya turist vizesi gibi ibadet bölgelerine giriş imkânı tanımayan yollarla götürülmesi durumunda; hac ibadetinin yerine getirilememesi, konaklama ve ulaşım hizmetlerinden yararlanamama, sağlık hizmetlerinde mağduriyet ve hatta sınır dışı edilme gibi ciddi sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.”

Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, hac vizesi olmadan vatandaşları kayıt dışı programlarla götürmeye çalışan acentelerin tanıtımlarına idari para cezası ve reklam durdurma yaptırımı uygulanmasına karar verildi.