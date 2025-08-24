Bakanlık açıkladı! ‘Kurasız hac’ vaadiyle vatandaşları kandıran acentelere ağır ceza
Ticaret Bakanlığı, hac vizesi bulunmayan vatandaşlara “özel hac vizesi” veya “kurasız hac” adı altında kayıt dışı programlar düzenleyen acentelere karşı harekete geçti. Aldatıcı reklam yapan firmalara reklam durdurma ve idari para cezası uygulanacağı açıklandı.
Bakanlık açıklamasında, son dönemde bazı firmaların “özel hac vizesi” ve “kurasız hac” gibi vaatlerle vatandaşları mağdur ettiğine dikkat çekildi. Hac ibadetinin yalnızca Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kura yöntemiyle belirlenen kişilerce resmi hac vizesi ile yapılabileceği vurgulandı.
“KURASIZ HAC” MAĞDURİYETLERE YOL AÇIYOR
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“‘Kurasız hac’ ve benzeri aldatıcı beyanlarla yapılan tanıtımlar neticesinde vatandaşlarımızın, hac vizesi yerine ticari vize veya turist vizesi gibi ibadet bölgelerine giriş imkânı tanımayan yollarla götürülmesi durumunda; hac ibadetinin yerine getirilememesi, konaklama ve ulaşım hizmetlerinden yararlanamama, sağlık hizmetlerinde mağduriyet ve hatta sınır dışı edilme gibi ciddi sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.”
Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, hac vizesi olmadan vatandaşları kayıt dışı programlarla götürmeye çalışan acentelerin tanıtımlarına idari para cezası ve reklam durdurma yaptırımı uygulanmasına karar verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı