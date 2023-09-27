Bakanlık "Akran Zorbalığı" Videosu Sonrası Harekete Geçti

Yaşları 9 ile 13 arasında değişen 6 kız çocuğunun, yaşıtları olan başka bir çocuğa 15 gün boyunca işkence yaptığı görüntüler basına yansımıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Akran zorbalığı sınır tanımıyor" başlıklı haberlere konu görüntülerle ilgili 13 Eylül'de bakanlığa gelen ihbar üzerine ailelere yönelik inceleme sürecinin başlatıldığını bildirdi.

İzmir'de Yaşanan Akran Zorbalığı Görüntülerine İlişkin Bakanlık Açıklama Yaptı

Bakanlıktan, İzmir'de yaşanan ve bazı basın yayın organlarında yer alan "Akran zorbalığı sınır tanımıyor" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Haberlere konu olan görüntülerle ilgili 13 Eylül'de bakanlığımıza gelen ihbar üzerine ivedilikle il müdürlüğü ekiplerimiz tarafından ailelere yönelik inceleme süreci başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Mağdur Kız Çocuğuna Danışman Desteği

Yapılan inceleme sonucunda, mağdur kız çocuğuna yönelik danışmanlık, eğitim ve sağlık tedbir kararları, suça sürüklenen 3 çocuk hakkında ise danışmanlık ve sağlık tedbir kararları alınmasının uygun görüldüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: