Bakanlık harekete geçti: O oyuncaklar toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığına zarar verebilecek oyuncaklar ve giyim ürünleri de dahil olmak üzere, dört güvensiz ürünü piyasadan toplatma kararı aldı ve bu ürünlerin satışını yasakladı.

Mert Sagit Mert Sagit
Bakanlık harekete geçti: O oyuncaklar toplatılıyor
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Ticaret Bakanlığı, gerçekleştirdiği denetimlerde insan sağlığını tehdit eden dört ürünü tespit etti. Bakanlık, bu ürünlerin toplatılması ve satışlarının yasaklanması yönünde karar alırken, çocuk sağlığını riske atan bu ürünlere karşı vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

HANGİ ÜRÜNLER YASAKLANDI?

Bakanlık, "Tuna Fosforlu Kalem" ve popüler karakter "Huggy Wuggy" pelüş oyuncak için toplatma kararı aldı. Bu iki oyuncak, çocuklar için zararlı olabilecek maddeler içerdiği gerekçesiyle piyasadan çekildi.
Ayrıca, 10 Ocak’ta Can Top Şişirilebilir Zıp Zıp Top ve 9 Ocak’ta Pufudi Baskılı Keten Ceket için de benzer bir karar alınmıştı. Her iki ürünün de sağlık riskleri taşıdığı gerekçesiyle satışları durduruldu.

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