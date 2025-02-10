Bakanlık harekete geçti: Yangın sonrası fırsatçılara 7,7 milyon TL ceza kesildi!

21 Ocak 2024’te Bolu Kartalkaya’da yaşanan trajik yangının ardından Ticaret Bakanlığı, yangın güvenlik ekipmanları üzerinde geniş çaplı bir fiyat denetimi başlattı. Elektronik pazar yerleri ve fiziksel satış noktalarında yapılan incelemeler sonucunda fahiş fiyat artışı yapan işletmelere idari yaptırım uygulandı.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu inceleme kapsamında elde edilen bilgi belgelerin ve denetim sonuçlarının Kurul'da görüşülmesi neticesinde, yangın güvenlik ekipmanlarında fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere 7.696.810,00 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."