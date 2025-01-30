Bakanlık sokak hayvanları için tarih verdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, belediyeleri sokak hayvanları konusunda uyardı. Yumaklı mart ayını işaret etti. İşte ayrıntılar...

Bakanlık sokak hayvanları için tarih verdi
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Belediyeleri sokak hayvanları konusunda uyaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, mart ayını işaret ederek, "Bu konuda gerekli bütçeyi ayırmayan belediyeler hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

BÜTÇE AYIRMAYAN BELEDİYE HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Sabah'ta yer alan habere göre; sokak hayvanları konusunda kapsamlı mevzuat düzenlemesi yapıldığını hatırlatan Bakan Yumaklı, tüm belediyelerin istisnasız denetleneceğini söyledi. Belediyelerin sokak hayvanları konusundaki sorumluluğuna değinen Yumaklı, şu uyarılarda bulundu:

"Mart'a kadar bu konuya ilişkin bütçe ayırmayan (hangi partili olursa olsun) tüm belediyeler hakkında kanunun açık emrini yerine getirmedikleri için savcılıklara suç duyurusunda bulunacağız. Belediyeler tarafından yapılan barınakların denetimine de ağırlık vereceğiz. Vatandaşlar da belediyelerin bu konudaki görevini yapmamaları halinde savcılığa şikâyette bulunmalı. Bakanlık olarak insanlara tehdit oluşturan başıboş köpeklerin peşine düşeceğiz, vatandaşın da düşmesi gerekiyor. Belediyelerin görevi toplamak ve sahiplendirmek. Sahiplendiremiyorlarsa kamu adına bunları sahiplenme yükümlülüğü de belediyelerin. Bu ne demek? Barınaklar yapılmalı. Yer talep etmeleri halinde Bakanlık olarak yer tahsisi de yapacağız."
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