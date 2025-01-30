Eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Kan dondurdu!

Olay, 29 Ocak gece saat 02.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi Büyük Çiftlik Sokak’ta meydana geldi. Çift, Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında alkol aldıktan sonra tartışmaya başladı. Emrah Duran’ın, eşini başka erkeklerin baktığı gerekçesiyle kıskandığı ve eve dönüş yolunda da tartışmayı sürdürdüğü öğrenildi.

Evlerine geldiklerinde tartışmanın büyüdüğünü belirten Aysel Duran, eşinin telefonunu incelemek istediğini ve kayıtlı olmayan bir numara yüzünden öfkelendiğini söyledi. Eşinin, kızlarını da tartışmaya dahil ettiğini belirten Duran, olayın ilerleyen dakikalarda kontrolden çıktığını ifade etti.

"İNTİHAR EDECEKTİM"

İfadesinde, tartışmanın ardından intihar etmek için silahı eline aldığını söyleyen Aysel Duran, eşinin kendisine müdahale ettiğini ve silahı almak için üzerine geldiğini belirtti. Tartışma devam ederken eşinin kendisine “Sık lan, sıkamazsın” dediğini iddia eden Duran, gözlerini kapatarak rastgele ateş ettiğini söyledi.

Olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak eşini vurduğunu bildiren Aysel Duran, çocuklarının güvenliğini sağlamak için kardeşine de haber verdiğini söyledi. “Sadece huzurlu ve mutlu bir yuvam olsun istedim. Çok pişmanım” sözleriyle ifadesini tamamladı.

Cinayetle ilgili soruşturma sürerken, mahkeme Aysel Duran’ı tutukladı.