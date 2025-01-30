Veliler dikkat! Bu ürün bakanlık tarafından toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne (GÜBİS) bu kez bir okul kıyafetini ekledi. Ürünün piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılması için uyarı notu yayınlandı. Söz konusu kıyafetin çocuk güvenliği açısından risk taşıdığı belirtildi.
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Ticaret Bakanlığı, yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) duyurmaya devam ediyor.
Bakanlık, GÜBİS üzerinden yaptığı açıklamada, çocuk güvenliğini tehdit eden bir ürünün toplatılmasına karar verildiğini bildirdi.
TOPLATMA KARARI
Bakanlık, okul giyim eşyaları arasında yer alan ve "Mba" markasının piyasaya sürülen kapüşonlu sweat için piyasaya arz ve toplatma kararı aldı.
Ürünün kordon gereklilikleri bakımından tehlike arz ettiği belirtildi.
Açıklamada, kıyafetin boğulma, sağlık riski ve yaralanma riskleri taşıdığı ifade edildi.