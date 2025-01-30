Veliler dikkat! Bu ürün bakanlık tarafından toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne (GÜBİS) bu kez bir okul kıyafetini ekledi. Ürünün piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılması için uyarı notu yayınlandı. Söz konusu kıyafetin çocuk güvenliği açısından risk taşıdığı belirtildi.

Mert Sagit Mert Sagit
Veliler dikkat! Bu ürün bakanlık tarafından toplatılıyor
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Ticaret Bakanlığı, yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) duyurmaya devam ediyor.

Bakanlık, GÜBİS üzerinden yaptığı açıklamada, çocuk güvenliğini tehdit eden bir ürünün toplatılmasına karar verildiğini bildirdi.

Veliler dikkat! Bu ürün bakanlık tarafından toplatılıyor - Resim : 1

TOPLATMA KARARI

Bakanlık, okul giyim eşyaları arasında yer alan ve "Mba" markasının piyasaya sürülen kapüşonlu sweat için piyasaya arz ve toplatma kararı aldı.

 Ürünün kordon gereklilikleri bakımından tehlike arz ettiği belirtildi.

Açıklamada, kıyafetin boğulma, sağlık riski ve yaralanma riskleri taşıdığı ifade edildi.

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