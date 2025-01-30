Veliler dikkat! Bu ürün bakanlık tarafından toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) duyurmaya devam ediyor.

Bakanlık, GÜBİS üzerinden yaptığı açıklamada, çocuk güvenliğini tehdit eden bir ürünün toplatılmasına karar verildiğini bildirdi.

TOPLATMA KARARI

Bakanlık, okul giyim eşyaları arasında yer alan ve "Mba" markasının piyasaya sürülen kapüşonlu sweat için piyasaya arz ve toplatma kararı aldı.

Ürünün kordon gereklilikleri bakımından tehlike arz ettiği belirtildi.

Açıklamada, kıyafetin boğulma, sağlık riski ve yaralanma riskleri taşıdığı ifade edildi.