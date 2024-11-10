Bakanlık Sözcü Gazetesi'nin iddialarını yalanladı

Bakanlık, Sözcü Gazetesi'nde yer alan iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın gündeme getirdiği iddiaların "doğruluğunun araştırılmadan" kullanıldığı vurgulandı.

Bakanlığın açıklamasında, "İddia tamamen asılsızdır ve bir algı operasyonudur" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, Şimşek'in söz konusu etkinliğe "son gün katılacağı" yönündeki açıklamanın da gerçeği yansıtmadığı, Bakan Şimşek'in G-20 toplantıları için o tarihlerde Brezilya'da olacağı belirtildi. Bakanlık, “Sayın Bakanımızın prensip olarak kurum çalıştaylarında konaklamadığı” bilgisini de paylaştı. Bakanlık, doğruluğu teyit edilmeden yapılan bu tür haberciliği kınadıklarını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Sözcü Gazetesi, Ziraat Bankası ve iştiraklerinin 11-18 Kasım tarihlerinde Antalya'da Rixos Sungate Oteli'nde 150 milyon TL harcayarak 3 bin kişilik bir yıl sonu organizasyonu düzenleyeceğini duyurmuştu. Bu organizasyona Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de son gün katılacağı belirtilmişti. Gazete, organizasyon kapsamında Mehmet Şimşek için "Poseidon Villa"nın ayrıldığını öne sürmüştü.

Sözcü, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın açıklamalarına yer vererek, Bakan Şimşek'e eleştiriler yöneltmişti. Akay, "Tasarruf genelgesi yayınlayan Bakan Mehmet Şimşek, geceliği 5 bin dolar olan bir villada kalacak. Tasarrufu gariban yapıyor, şatafatı bakan yaşıyor" demişti. Akay, "Bakanın açıklamaları ve tedbirleri sadece gariban vatandaş için mi geçerli? Kim bu organizasyona izin verdi?" şeklinde sorular sormuştu.