Bakanlık’tan "kayıp çocuk" haberlerine açıklama
Devlet korumasındaki 4 kız çocuğunun kaybolduğu iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlık, söz konusu haberlerin gerçek dışı olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
🔹 “Bazı basın organlarında Bursa’da devlet korumasındaki 4 kız çocuğunun kaybolduğuna dair çıkan haberler üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur.
🔹 Çocuklarımızın kuruluşta olmadığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Okul sonrası kuruluşa dönmedikleri fark edildiğinde, durum ivedilikle emniyet birimlerine bildirilmiş ve çocuklar hızla bulunarak yeniden devlet korumasına alınmıştır.
🔹 İlgili haberlerin yayımlandığı tarihte çocuklarımız kuruluşlarımızda hizmet almaya devam etmektedir. Sağlık durumları iyi olup, izinsiz ayrılmalarına ilişkin mesleki çalışmalar sürdürülmektedir.
🔹 Devlet himayesindeki çocuklarla ilgili haberlerde dezenformasyonun önlenmesi konusunda basın mensuplarına da büyük sorumluluk düşmektedir.”