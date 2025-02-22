Bakanlık’tan "kayıp çocuk" haberlerine açıklama

Devlet korumasındaki 4 kız çocuğunun kaybolduğu iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlık, söz konusu haberlerin gerçek dışı olduğunu duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bakanlık’tan "kayıp çocuk" haberlerine açıklama
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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

🔹 “Bazı basın organlarında Bursa’da devlet korumasındaki 4 kız çocuğunun kaybolduğuna dair çıkan haberler üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur.

🔹 Çocuklarımızın kuruluşta olmadığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Okul sonrası kuruluşa dönmedikleri fark edildiğinde, durum ivedilikle emniyet birimlerine bildirilmiş ve çocuklar hızla bulunarak yeniden devlet korumasına alınmıştır.

🔹 İlgili haberlerin yayımlandığı tarihte çocuklarımız kuruluşlarımızda hizmet almaya devam etmektedir. Sağlık durumları iyi olup, izinsiz ayrılmalarına ilişkin mesleki çalışmalar sürdürülmektedir.

🔹 Devlet himayesindeki çocuklarla ilgili haberlerde dezenformasyonun önlenmesi konusunda basın mensuplarına da büyük sorumluluk düşmektedir.”

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