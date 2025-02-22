Başkentte sanat şöleni! ART ANKARA 40 ülkeden sanatçıyı ağırlıyor

ART ANKARA 11. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı Ankara'da sanatseverlerle buluştu. Fuara Resimden müziğe, heykelden kostüm tasarımına 40 ülkeden bin 500 sanatçı katıldı.

Emre Can Emre Can
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ART ANKARA 11. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı Ankara'da sanatseverlerle buluştu. Fuara Resimden müziğe, heykelden kostüm tasarımına 40 ülkeden bin 500 sanatçı katıldı.

Ankara'da sanatseverler ART ANKARA'nın düzenlediği Çağdaş sanat fuarında buluştu. ART ANKARA Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, sanatseverleri fuara davet etti.

Ressam Süleyman Karakul'un köy temalı eserleri de yoğun ilgi gördü.

Resimden müziğe, heykelden kostüm tasarımına kadar bir çok alandan eseri bir araya getiren fuar 23 Şubat'a kadar ziyaret edilebilir.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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