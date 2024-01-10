Bakırköy'de Zincirleme Kaza! 5 Araç Karıştı...

Bakırköy'de, 5 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı. Yaralanan taksi şoförü ambulans ile hastaneye götürülürken kazaya karışan cip sürücüsü gözaltına alındı.

Bakırköy'de Zincirleme Kaza! 5 Araç Karıştı...
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Kaza, Rauf Orbay Caddesi yan yolda saat 08.30 sıralarında, Zeytinburnu istikametinde meydana geldi. 34 HNR 71 plakalı cip sürücüsü Gökhan K., yan yalda seyir halindeyken otomobilinin direksiyon hakimiyetini kayberek park halindeki taksiye çarptı. Çarpmanın etkisi ile taksi, seyir halinde olan başka bir otomobile çarptı. Cip, savrularak park halindeki 2 araca daha çarparak durabildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan taksi şoförü Zafer K.'ya ilk müdahale, olay yerinden yapıldıktan sonra şoför, ambulansla hastaneye götürüldü. 

Cip sürücüsü Gökhan K. ise polis merkezine götürüldü. 5 araçta hasar oluştu. 

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