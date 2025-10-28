Balıkesir'de bir deprem daha!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yeni bir deprem bilgisi yer aldı.

Yapılan bilgilendirmeye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.10'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Sındırgı olan 4,6 büyüklüğündeki sarsıntının kaydedildiği bildirildi.

AFAD, depremin derinliğine ilişkin veriyi de paylaştı. Sarsıntının 6,22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.