Balıkesir'de deprem oldu! Panik yarattı

Bugün öğleden sonra Balıkesir merkezli yaşanan depreme dair ilk bilgiler AFAD ve Kandilli tarafından paylaşıldı.

Sude İnak Sude İnak
Balıkesir'de deprem oldu! Panik yarattı
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Balıkesir'de deprem mi oldu? Bu öğleden sonra meydana gelen Balıkesir depremi nerelerde hissedildi? Son dakika deprem açıklaması AFAD ve Kandilli'den geldi.

Günün son dakika deprem haberi Marmara Denizi açıklarından Balıkesir'den geldi. Öğleden sonra meydana gelen Balıkesir merkezli deprem hakkında Kandilli ve AFAD tarafından açıklama geldi. 

16:50:32    40.46194    27.54111    7.0    ML    2.4    Marmara Denizi - [04.30 km] Marmara (Balıkesir)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi 28 Ocak 2025 Salı günü Balıkesir merkezli meydana gelen depreme dair verileri açıkladı. 

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