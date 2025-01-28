Balıkesir'de deprem oldu! Panik yarattı

Balıkesir'de deprem mi oldu? Bu öğleden sonra meydana gelen Balıkesir depremi nerelerde hissedildi? Son dakika deprem açıklaması AFAD ve Kandilli'den geldi.

Günün son dakika deprem haberi Marmara Denizi açıklarından Balıkesir'den geldi. Öğleden sonra meydana gelen Balıkesir merkezli deprem hakkında Kandilli ve AFAD tarafından açıklama geldi.

16:50:32 40.46194 27.54111 7.0 ML 2.4 Marmara Denizi - [04.30 km] Marmara (Balıkesir)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi 28 Ocak 2025 Salı günü Balıkesir merkezli meydana gelen depreme dair verileri açıkladı.