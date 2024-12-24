Balıkesir'deki patlamada ölenlerin kimlikleri belli oldu! İşte hayatını kaybedenlerin isimleri

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde, sabah saat 08.25'te henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Çöken kapsül üretim binasındaki 11 çalışanın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Bu kişilerin cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yaralanan 5 personel ise olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

PATLAMADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri de belli oldu.

Patlamada yaşamını yitiren fabrika personelinin Tuğba Demir (21), Çetin Karamüftüoğlu (38), Muhammet Ergin (34), Özlem Özçakır (33), Tuba Sert (41), Enes Kırmızı (28), Seda Akın (35), Seçil Çapa (24), Müberra Sönmez (45), Selin Karanlıkoğlu (27) ve Elif Özgür (19) olduğu belirlendi. Bu kişilerin cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cenazelerin, Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri sürüyor.