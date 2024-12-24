Meteoroloji duyurdu: Cuma günü bu illere lapa lapa kar yağacak!
Kar bekleyenlere sevindirici haber geldi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Aralık 2024 Cuma günü için kar yağışı tahminlerini açıkladı. Tahminlere göre 15 şehirde kar yağışı bekleniyor.
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Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Türkiye genelinde kar yağışları başladı. Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre, Cuma günü kar yağabileceği tahmin edilen şehirler netleşti. İşte 27 Aralık’ta kar beklenen o şehirler...
Gümüşhane
Erzincan
Bayburt
Bingöl
Erzurum
Muş
Bitlis
Ardahan
Kars
Ağrı
Hakkari
Kırklareli
Edirne
Kütahya
Bilecik
Türkiye genelinde sıcaklığının 0'ın altına düşeceği ve kar yağma ihtimali olan iller ise şu şekilde;
Kayseri
Van
Iğdır
Kırşehir
Sivas
Yozgat
Karaman