Meteoroloji duyurdu: Cuma günü bu illere lapa lapa kar yağacak!

Kar bekleyenlere sevindirici haber geldi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Aralık 2024 Cuma günü için kar yağışı tahminlerini açıkladı. Tahminlere göre 15 şehirde kar yağışı bekleniyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Meteoroloji duyurdu: Cuma günü bu illere lapa lapa kar yağacak!
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Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Türkiye genelinde kar yağışları başladı. Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre, Cuma günü kar yağabileceği tahmin edilen şehirler netleşti. İşte 27 Aralık’ta kar beklenen o şehirler...

Meteoroloji duyurdu: Cuma günü bu illere lapa lapa kar yağacak! - Resim : 1

Gümüşhane

Erzincan

Bayburt

Bingöl

Erzurum

Muş 

Bitlis

Ardahan

Kars

Meteoroloji duyurdu: Cuma günü bu illere lapa lapa kar yağacak! - Resim : 2

Ağrı

Hakkari

Kırklareli

Edirne

Kütahya

Bilecik

Türkiye genelinde sıcaklığının 0'ın altına düşeceği ve kar yağma ihtimali olan iller ise şu şekilde;

Meteoroloji duyurdu: Cuma günü bu illere lapa lapa kar yağacak! - Resim : 3

Kayseri

Van 

Iğdır

Kırşehir

Sivas

Yozgat

Karaman

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