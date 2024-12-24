Meteoroloji duyurdu: Cuma günü bu illere lapa lapa kar yağacak!

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Türkiye genelinde kar yağışları başladı. Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre, Cuma günü kar yağabileceği tahmin edilen şehirler netleşti. İşte 27 Aralık’ta kar beklenen o şehirler...

Gümüşhane

Erzincan

Bayburt

Bingöl

Erzurum

Muş

Bitlis

Ardahan

Kars

Ağrı

Hakkari

Kırklareli

Edirne

Kütahya

Bilecik

Türkiye genelinde sıcaklığının 0'ın altına düşeceği ve kar yağma ihtimali olan iller ise şu şekilde;

Kayseri

Van

Iğdır

Kırşehir

Sivas

Yozgat

Karaman