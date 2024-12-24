Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan kadından korkunç savunma

Kastamonu’da tuvalette doğurduğu bebeğini çöp konteynerine bırakıp poşete sararak terk eden genç kadın, "Eğer bebeğimi öldürmek gibi bir niyetim olsaydı, 9 ay karnımda taşımazdım, aldırırdım. Çok pişmanım" dedi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan kadından korkunç savunma
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Olay, Kastamonu'da bir çöp konteynerinin yanında bulunan poşetteki erkek bebekle ortaya çıktı. Bebek, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yapılan araştırmalar sonucunda, bebeğin annesinin 18 yaşındaki Cansu Ç. olduğu belirlendi. Cansu Ç., olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savunmasında Pişmanlığını İfade Etti

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Cansu Ç. SEGBİS aracılığıyla savunma yaptı. Suçlamaları reddeden Cansu Ç., bebeğini terk etmesinin ardında panik ve korku olduğunu belirtti. "Öldüğünü zannettim, bu yüzden poşete sarıp çöp konteynerine bıraktım. O anın psikolojisiyle hareket ettim, çok pişmanım" dedi.

Bebeğin sağlık durumu ve organlarında kalıcı hasar olup olmadığına dair rapor alındığı belirtilirken, mahkeme Cansu Ç.'nin tutukluluğunun devamına karar verdi ve duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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