İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? İşte 24 Aralık tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Aralık 2024 Salı günü için İstanbul’da beklenen hava durumu tahminlerini açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? İşte 24 Aralık tahmini
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Haftanın geri kalanında sıcaklıkların düşüşe geçeceği belirtilirken, İstanbul’da bugün hissedilen sıcaklıkların da aynı seviyelerde seyredeceği öngörülüyor.

İstanbul Hava Durumu Tahmini:

Beklenen sıcaklık: 10-12°C (Gün ortalaması 11°C)
Hissedilen sıcaklık: 10-12°C
Nem oranı: %82-%93 aralığında
Meteoroloji, gün boyunca yüksek nem oranıyla birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceğini ve vatandaşların özellikle sabah saatlerindeki serin havaya karşı hazırlıklı olmalarını öneriyor.

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