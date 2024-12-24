İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? İşte 24 Aralık tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Aralık 2024 Salı günü için İstanbul’da beklenen hava durumu tahminlerini açıkladı.
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Haftanın geri kalanında sıcaklıkların düşüşe geçeceği belirtilirken, İstanbul’da bugün hissedilen sıcaklıkların da aynı seviyelerde seyredeceği öngörülüyor.
İstanbul Hava Durumu Tahmini:
Beklenen sıcaklık: 10-12°C (Gün ortalaması 11°C)
Hissedilen sıcaklık: 10-12°C
Nem oranı: %82-%93 aralığında
Meteoroloji, gün boyunca yüksek nem oranıyla birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceğini ve vatandaşların özellikle sabah saatlerindeki serin havaya karşı hazırlıklı olmalarını öneriyor.
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/fYh5fo7ImO— AKOM (@ibbAkom) December 24, 2024