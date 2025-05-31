Banka hesabını kiraya veren yandı: Hapis ve para cezası kapıda!

Ticaret Bakanlığı, son dönemde giderek yaygınlaşan banka hesabı kiralama uygulamasına karşı kamuoyunu uyardı. Dünya Gazetesi'ne göre, maddi menfaat karşılığında kişisel banka hesaplarını başkalarının kullanımına açan vatandaşlar, yasal olarak ağır sorumluluklarla karşı karşıya kalabilecek.

Bakanlık açıklamasında, “Ben sadece hesabımı verdim, işlemi ben yapmadım” gibi ifadelerin, hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmayacağı vurgulandı. Yani bir hesap sahibi, hesabından yapılan işlemler hakkında bilgisi olduğunu ya da olmadığını iddia etse bile, yasal olarak sorumlu tutulabiliyor.

Bu tür işlemlerin, özellikle kara para aklama, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suçlara aracılık ettiği belirtilerek, hesap sahiplerinin “dolaylı suç ortakları” haline gelebileceği ifade edildi.

HAPİS CEZASI, PARA CEZASI VE BANKA YASAĞI GELİYOR

Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasında, banka hesabını kiraya vermenin sonucu yalnızca adli yargılamalarla sınırlı kalmıyor. Yasa dışı işlemlere karışan kişilerin, hapis cezasının yanı sıra yüksek tutarlarda idari para cezası ile karşı karşıya kalabileceği, ayrıca dijital bankacılık işlemlerine erişimlerinin kısıtlanabileceği bildirildi.

Bu nedenle hesap bilgileri, banka kartları, IBAN numaraları, dijital bankacılık şifreleri ve kimlik bilgilerinin hiçbir surette üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.

HESAPLAR KİŞİYE ÖZEL, PAYLAŞMAK SUÇ

Ticaret Bakanlığı, banka hesaplarının yalnızca hesap sahibinin kontrolünde olması gerektiğini belirtti. Hesap bilgilerini üçüncü kişilere açan bireylerin, yargı sürecinde “bilerek veya bilmeyerek suç işlediği” değerlendirmesine tabi tutulabileceği bildirildi.

Kamuoyuna yapılan çağrıda, “Vatandaşlarımız, maddi kazanç sağlama vaadiyle kendilerine sunulan hesap kiralama tekliflerine karşı dikkatli olmalı, yasa dışı faaliyetlerin parçası olmaktan kaçınmalıdır,” denildi.

Bakanlığın uyarı mesajında şu ifadeler yer aldı:

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 15. maddesi uyarınca, kendi adına ancak başkası hesabına işlem yapan kişilerin bu durumu ilgili finansal kuruluşa yazılı olarak bildirmemesi hâlinde hapis veya adli para cezası ile karşı karşıya kalabileceği hüküm altına alınmıştır.

Vatandaşlarımızın, şüpheli durumlarla karşılaştıklarında derhâl bankaları veya yetkili kurumları bilgilendirmeleri hem kendi güvenlikleri hem de toplumun huzuru açısından önem arz etmektedir. Finansal güvenliğin sağlanmasının, her şeyden önce bireyin kendi sorumluluğunda olduğunun unutulmaması gerekmektedir.