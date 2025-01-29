Barış Pehlivan ile Seda Selek adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan ile Halk TV sunucusu Seda Selek adliyeye sevk edildi.

Barış Pehlivan ile Seda Selek adliyede
Yayınlanma:

Başsavcılıkça, Halk TV yayınında, "bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayımladığının, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin" tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, söz konusu eylemlere iştirak ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Pehlivan ile Selek'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Pehlivan ile Selek, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker'in ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi.

Selek ve Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, İstanbul Adliyesi önündeki Çağlayan Meydanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, müvekkillerinin gazetecilik faaliyeti nedeniyle gözaltına alınmasının ifade hürriyeti ve basın özgürlüğü açısından sıkıntılı bir durum oluşturduğunu iddia etti.

Müvekkillerinin yayına girmeden önce gözaltına alınmalarının özgürlük haklarının ihlali ve orantılı olmayan müdahale olduğunu öne süren Ersöz, iki kişinin savcılıkta serbest bırakılmalarına yönelik taleplerini yineleyeceklerini kaydetti.

MSB açıkladı: Askerlik yerleri belli olduMSB açıkladı: Askerlik yerleri belli olduGündem
Barış Pehlivan halk tv
Günün Manşetleri
Barış Pınarı’nda 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
PKK/YPG’nin sözde yöneticisine Suriye’de operasyon
Kuvvetli rüzgar, sis ve çığ tehlikesi kapıda
Jandarma’dan “HÜCRE” operasyonu
TBMM, Kartalkaya'daki otel yangınını araştıracak
2 asker eğitim sırasında yaralandı
ABD, Suriye'deki askerlerini çekecek mi?
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan'dan çok İsrail'e güvendiklerini açıkladı
Trump ile Netanyahu bir araya gelecek
Putin'den Ukrayna ile müzakere açıklaması
Çok Okunanlar
İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: "Ezberler bozulacak!" İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: "Ezberler bozulacak!"
Kuvvetli rüzgar, sis ve çığ tehlikesi kapıda Kuvvetli rüzgar, sis ve çığ tehlikesi kapıda
Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Prof. Dr. Ahmet Ercan yorumladı Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Prof. Dr. Ahmet Ercan yorumladı
Jandarma’dan “HÜCRE” operasyonu Jandarma’dan “HÜCRE” operasyonu
Ayşe Barım'ın WhatsApp mesajları ortaya çıktı Ayşe Barım'ın WhatsApp mesajları ortaya çıktı