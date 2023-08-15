Barış Pehlivan yeniden cezaevine girdi

MİT mensubunun kimliğini deşifre etmekten hüküm giyen Barış Pehlivan, bugün yeniden cezaevine girdi. Yaptığı bir haber nedeniyle hakkındaki denetimli serbestlik hükmü bozulan Pehlivan Kovid-19 izni ile serbest kalmıştı. Denetimli serbestlikle ilgili alınan karar sonrası Pehlivan cezaevine girdi.

Barış Pehlivan yeniden cezaevine girdi
Editör: Uğur Çam
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Daha önce yaptığı bir haberde şehit olan MİT mensubunun kimliğini ifşa ettiği gerekçesiyle 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Barış Pehlivanoğlu, bugün yeniden cezaevine girdi. 

SADECE 6 AY HAPİSTE KALMIŞTI

Barış Pehlivan, MİT mensubunun kimlik bilgilerini ifşa etmekten 3 yıl 9 ay ceza almıştı. Cezasının 6 aylık kısmını hapisanede geçiren Pehlivan, denetimli serbestlikten faydalandırılmıştı. 

HAKKINDA YENİDEN DAVA AÇILDI

Barış Pehlivan, yaptığı bir haberden hakkında 30 Mart 2023'te yeniden bir dava açıldı. Dava sonucu denetimli serbestliği kaldırılan Pehlivanoğlu, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sadece 1 gün hapiste kaldı. Kovid-19 izni ile dışarı çıkan Barış Pehlivan, haklarında denetimli serbestlik kararı verilen bazı hükümlüler hakkında, açık ceza infaz kurumuna gönderilme kararı verilmesi sonrası yeniden cezaevine gönderildi.

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