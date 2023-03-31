Bartu Soral'dan Sezgin Tanrıkulu açıklaması: Mehmet Selim Kiraz şehit edildiği gün ne yaptı?

Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015 tarihinde DHKP/C'li teröristler tarafından şehit edildi. Şehit etmeden önce Kiraz'ı alıkoyan teröristler, Sezgin Tanrıkulu ve Ümit Kocasakal'ı müzakere için istedi. Bartu Soral, Tanrıkulu'nun arandığını ancak olay yerine gitmediğini belirtti.

Bartu Soral'dan Sezgin Tanrıkulu açıklaması: Mehmet Selim Kiraz şehit edildiği gün ne yaptı?
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Bartu Soral, sosyal medya hesabından önemli bir iddia ortaya koydu. Soral, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği güne ilişkin açıklama yaptı. Soral, 31 Mart 2015 günü, Mehmet Selim Kiraz'ı alokoyan DHKP/C'li teröristlerin müzakere için iki isim verdiğini belirterek, bu isimlerin Ümit Kocasakal ve Sezgin Tanrıkulu olduğunu belirtti.

"TANRIKULU TELEFONU KAPATTI VE GELMEDİ"

Soral, yetkililerin hemen iki ismi de aradığını belirtti. Soral Tanrıkulu'nu kastederek, "Beyoğlu’nda bulunan; "tamam geliyorum" dedi. Ardından telefonunu kapattı ve gelmedi!" ifadelerini kullandı. Sezgin Tanrıkulu'nun sızdırılan WikiLeaks belgelerinde bulunan TR705 kodunu hatırlatan Soral, "O halen CHP’de vekil" dedi.

"ÜMİT KOCASAKAL HEMEN OLAY YERİNE GELDİ"

Ümit Kocasakal'ın Beyoğlu'nda Baro'da olduğunu belirten Soral, "Hemen geldi. İknaya çalıştı. Odaya gireyim dedi. Başsavcı müsade etmedi" ifadelerini kullandı.

Kocasakal'ın o dönem CHP'de olduğunu belirten Soral, "Çoktan ihraç edildi" dedi.

# Sezgin Tanrıkulu # Mehmet Selim Kiraz # dhkp/c
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