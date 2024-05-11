Başkan Ünlü'den festival açıklaması: "Marmaris'i festivaller kenti yapacağız"

‘Marmaris’i sanatla yeşerteceğiz’ sloganıyla Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) ve Marmaris Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali üçüncü kez sanatseverleri ağırlıyor.

Bu yıl ki teması ‘Doğanın İyileştiren Senfonisi: Hemithea’ olan festivalin açılış galası çok sayıda sanatseverin katılımı ile yapıldı.

Kastabos Antik Kenti ve Hemitea Tapınağı’ndan ilham alınarak 11 Mayıs - 30 Haziran arasında yapılacak MKSF24’ün açılış galasına Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, MAKSAD Başkanı Doç. Dr. Samir Gülahmedov, Festival Koordinatörü Derya Ön, iş insanları, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı. Programda festivalin tanıtım filmi izletilirken, ardından sponsor firmalara ve destek verenlere teşekkür plaketi sunuldu.

Burada bir açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü yeni dönemde Marmaris’teki festivallerin artarak güçleneceğini ifade etti.

Ünlü, “Festivalde bu yıl da Kastabos Antik Kenti ve Hemitea Tapınağı’yla ilgili tema oluşturuldu. Bu tema ile Marmaris bölgesinde bulunan antik kentlere ve yapılara dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Marmaris’in doğal güzelliklerinin yanında tarihi zenginliklerinin de olduğunu duyurmayı hedefliyoruz. Bundan sonraki süreçte bu festivallerin daha da güçlenerek artacağına ve ileriye taşınacağına inanıyoruz, bunun için uğraş vereceğiz. Marmaris bizim çocukluğumuzdan itibaren festivallerle bilinen bir yerdi. İlerleyen süreçte festivaller kenti olma özelliği duraklama dönemine girdi. Hedefimiz Marmaris’i yeniden festivaller kenti yapmak, festivallerin çeşitlendiği bir bölge haline getirmek. Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’ni dünyanın bütün bölgelerinden sanatçıların yer almak isteyeceği bir festival haline gelmesi için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

11 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek festivalin odağı Hisarönü yakınlarında bulunan Hemithea Tapınağı ve Kastabos Antik Kenti olarak belirlendi. 11 Mayıs Cumartesi günü Armutalan Kültür Merkezi’nde yapılacak tören ve Doç. Dr. Salih Kaymakçı’nın ‘Kastabos Kutsal Alanı ve Hemitea Tapınağı’ başlığı ile düzenlenecek söyleşinin ardından kapılarını açacak olan festivalde açılış konserini ise 12 Mayıs’ta Quator A Cordes 'Amici' Oda Müziği Topluluğu ile MAKSAD Oda Müziği Topluluğu verecek. Yaklaşık 50 gün sürecek ve birçok söyleşi, tiyatro ve konsere ev sahipliği yapacak festival kapsamında; Fazıl Say, Serenad Bağcan, Marcelo Nisinman, Gaye Su Akyol, Yekta Kopan, Esther Abrami ve Ferit Odman gibi çok sayıda önemli isim sanatseverlerle bir araya gelecek.