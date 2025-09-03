Başkan yardımcısından çarpıcı iddia: “Akrabalarını işe aldı!"

Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklarla birlikte avukatlar da katıldı.

Sanıklardan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, 2024’te Alaattin Köseler’in davetiyle Beykoz Belediyesi’nde göreve başladığını belirterek, “Başkan yardımcısı olarak göreve başladıktan bir gün sonra nedenini bilmeden görevime son verildi. 14 Haziran’a kadar atıl durumda bekletildim. Daha sonra Sosyal Hizmetler Müdürlüğü verildi. Hem müdürlük hem de başkanlık görevini birlikte yürüttüm.” dedi.

Gül, bütçe yetersizliği nedeniyle yeni alımlar yapamadığını, ek bütçe talebinin İBB Meclisi tarafından onaylandığını söyledi.

“İNSAN KAYNAKLARINDA FAZLA ÇALIŞAN TESPİT ETTİK”

Savunmasında belediyedeki personel alımlarına dikkat çeken Gül, “İnsan Kaynakları Müdürlüğü bana bağlandıktan sonra belediye içerisinde belli yerlerin fazla çalışanla doldurulduğu yönünde tespitlerimiz oldu.” ifadelerini kullandı.

Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş’ün yakınlarını işe aldığını belirten Gül, şunları söyledi:

“Veli Gümüş’ün ailesinden ve akrabalarından işe alımların yapıldığını gördük. Kültür Müdürlüğü bünyesinde kurslarda çalışacak kişilerin PDR mezun olması gerekirken Veli Bey, psikolog mezunu kendi akrabasını işe almış. 3 aylık değerlendirme kısmında gerekli desteği ve açıklamayı yapamadığını gördük. Akrabalarının işe alındığını tespit ettikten sonra çıkışlarını yaptığım için Veli Bey’in ayağına basmış oldum.”

MAHKEMEDE USULSÜZLÜKLER SORULDU

Mahkeme başkanının, Veli Gümüş’ün akrabalarının işe alınması dışında başka bir usulsüzlük görüp görmediğini sorması üzerine Gül, “hayır” yanıtını verdi.

Alaattin Köseler ile husumeti olmadığını dile getiren Gül, mesafeli ilişkinin sebebinin ise göreve başlar başlamaz görevden alınması olduğunu söyledi.

Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de sanıkları arasında bulunduğu davada 26 kişi yargılanıyor. Duruşma, diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.