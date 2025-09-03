İzmir’de eğitim uçağı mısır tarlasına düştü: Tarla sahibi o anları anlattı

İzmir’in Torbalı ilçesinde eğitim uçuşu yapan Türk Hava Kurumuna ait Cessna-172 tipi uçak mısır tarlasına düştü. Genç pilot Berfu Hatipoğlu hayatını kaybederken, uçağın düştüğü tarlanın sahibi Ali Çoban yaşadıklarını anlattı.

Kaza, Selçuk Efes Havalimanı’ndan havalanan eğitim uçağının Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi yakınındaki mısır tarlasına düşmesiyle meydana geldi.

Tarla sahibi Ali Çoban, sabah saatlerinde oğluyla birlikte çalışırken uçağın süzüldüğünü gördüklerini ve ardından patlamaya benzer bir ses duyduklarını söyledi.

Çoban, yaşanan anları şu sözlerle aktardı:

“Geldim buraya, 'Kimse var mı? Yaralı var mı?' dedik. Ses çıkmadı. Gelen arkadaşları da ben yaklaştırmadım, benzin kokusu vardı. Patlama olur diye kimseyi yaklaştırmadım. Hemen jandarmayı aradım. 10 dakika sürmedi hemen geldiler.”

Kazaya tanıklık eden Çoban, uçağın dik şekilde, burnu üzerine düştüğünü belirtti. Yanında oğlunun da olduğunu söyleyen Çoban, uçakta bulunanları kurtarmak için koştuklarını ancak herhangi bir yaşam belirtisi göremediklerini dile getirdi.

GENÇ PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Türk Hava Kurumuna ait eğitim uçağını kullanan 31 yaşındaki pilot Berfu Hatipoğlu kazada hayatını kaybetti. Olay yerine kısa sürede jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaşamını yitiren genç pilot için bölgede inceleme ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

izmir uçak kazası
