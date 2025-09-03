Bakan Tunç açıkladı: Çocuk suçlulara verilecek cezalar belli oldu

CHP İstanbul İl yönetimiyle ilgili verilen kararın bir tedbir kararı olduğunu hatırlatan Tunç, sürecin devam ettiğini vurguladı:

“Ankara'da yürüyen soruşturma ve İstanbul'da yürüyen soruşturma kurultayda maddi menfaat temini delegelerin iradelerinin etkilendiğine yönelik iddialar tüm bunların yaklaşık ispat şartını oluşturduğu gerekçesiyle mahkemenin vermiş olduğu bir tedbir kararı söz konusu. İstanbul'da devam eden davaların yanı sıra Ankara'da da biliyorsunuz önce başlamıştı. Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı CHP delegesi başvuruda bulunmuştu. Hem suç duyurusunda bulunmuşlardı hem de asli hukukta kurultayla ilgili iptal davaları açmışlardı. Onlar bir taraftan yürüyor.”

Tunç, mahkemenin seçimlerin ötelenmesi gerektiği kanaatinde olduğunu, kararın itiraz yolunun açık olduğunu söyledi.

“ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI TALİHSİZ”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yargı kararına ilişkin sözlerini eleştiren Tunç, şunları kaydetti:

“Özgür Özel, bu iptal kararına itiraz edileceğini söyledi. Yargı süreciyle ilgili eleştirileri oldu. Mahkemenin verdiği karar yok hükmündedir, tanımıyoruz şeklinde ifadesi var. Böyle bir ifade söz konusu olamaz. Bir ana muhalefet partisi genel başkanının mahkeme kararını tanımıyoruz demesi çok talihsiz ve uygun olmayan bir açıklama. Bu kararın yanlış olduğu da söylenebilir. Bu kararı doğru bulan hukukçular da var, eleştiren hukukçular da var. Neticede ortada bir yargı kararı var ve o yargı kararına uyulması hukuk devletinin gereğidir.”

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ HAYATİ ÖNEMDE”

Bakan Tunç, “Terörsüz Türkiye” sürecinin önemine değindi:

“Terör örgütünün kendini feshetmesi ve silahları yakması süreci çok önemli bir aşama. Terörü aradan çıkaralım. Etrafımız ateş çemberi, Türkiye'yi tehdit eden birtakım unsurlar var. Dolayısıyla tüm bunlara karşı koyabilmemiz ve içeride güçlü olabilmemiz için hep beraber etnik kökeni ne olursa olsun birlik beraberliğimizi kuvvetlendirelim. Özellikle terörle mücadelede kahramanca mücadele eden askerlerimiz, polisimiz insanlarımız var ve bölgenin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen oradaki yatırımları yavaşlatan, şantiyeleri basan terör örgütünün oralardan arındırılması süreci çok önemliydi.”

Tunç, Türkiye’de temel hak ve özgürlüklerin güçlendirildiğini, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğünde önemli mesafeler alındığını belirtti.

ÇOCUK ADALETİ VE SUÇ SORUMLULUĞU

Son dönemde tartışılan “suça sürüklenen çocuklar” konusuna da değinen Tunç, çocuk adalet sisteminde yapılan çalışmaları anlattı. Bursa ve Erzurum’da çocuk adalet merkezlerinin açıldığını, İzmir’de ise çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Çocukların işlediği suçlarla ilgili ceza uygulamalarını da detaylandıran Tunç, şu bilgileri verdi:

“12 yaşından küçük bir çocuk suç işlediğinde hapis cezası almaz. Ne olur? Onlara özgü tedbirler uygulanır. 12-15 yaş arası çocuk ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren bir suçu işlemişse 12 yıldan 15 yıla kadar ceza verilebilir. 12-15 yıl arasında değişir. Müebbet hapis cezası gerektiren bir suçu işlemişse 9-11 yıl arasında ceza verilir. Burada süreli hapis cezaları da 7 yılı aşamaz.”

Bakan Tunç, özellikle İstanbul’da meydana gelen Ahmet Minguzzi cinayeti ve sonrasında yaşanan gelişmelerin bu alanda yeni düzenlemeler yapılmasını gerekli kıldığını da sözlerine ekledi.