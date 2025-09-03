İstanbul barajlarında alarm! Doluluk oranı açıkladı

İstanbul barajlarında doluluk oranları, yaz boyunca yağış azlığı ve yüksek sıcaklıkların etkisiyle düşüşünü sürdürüyor.

3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 09.30 itibarıyla İSKİ verilerine göre doluluk oranı yüzde 40’ın altına geriledi. Geçen yıl aynı tarihte bu oran yüzde 46 seviyesindeydi.

Güncel veriler sonrası “İstanbul barajlarında son durum ne?” sorusu merak konusu oldu.

3 Eylül 2025 baraj doluluk oranları
İstanbul’a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı 3 Eylül Çarşamba günü yüzde 39,12 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüş kaydedilen barajlarda doluluk oranları şöyle sıralandı:

Ömerli Barajı: %34,09
Darlık Barajı: %51,99
Elmalı Barajı: %58,8
Terkos Barajı: %44,42
Alibey Barajı: %23,25
Büyükçekmece Barajı: %40,83
Sazlıdere Barajı: %37,24

