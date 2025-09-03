Gıda skandalı ortaya çıktı: Çayda boya, gazlı içeceklerde ilaç!

Ticaret Bakanlığı, 2 Eylül 2025 tarihli taklit ve tağşiş listesinde çay ve enerji içeceklerinde ciddi bulgulara ulaştı. Yapılan denetimler sonucunda bazı çay ürünlerinde gıda boyası, bazı enerji içeceklerinde ise ilaç etken maddesi tespit edildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Gıda skandalı ortaya çıktı: Çayda boya, gazlı içeceklerde ilaç!
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Esenler’de faaliyet gösteren Altın Filiz Gıda-Engin Alkan firmasına ait “Yeni Altın Filiz Gold Siyah Çay” ürününde yapılan testlerde gıda boyası kullanıldığı ortaya çıktı. Çayın doğal yapısına aykırı bu durum, tüketicilerde ciddi endişe yarattı. Uzmanlar, katkı maddesi içeren çayların uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti.

Enerji içeceklerinde ilaç etken maddesi şoku

Listenin bir diğer dikkat çeken kısmı ise alkolsüz içecekler oldu. İstanbul Kağıthane’de üretim yapan Okkas Gıda Kozmetik Üretim Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ne ait ürünlerde ilaç etken maddesi tespit edildi.

Bu ürünler arasında öne çıkanlar:

Vigro Ginseng Drink
The Brouzzer Energy Drink
Vigro For Men Ginseng Drink

Aynı şekilde Ankara Yenimahalle’de faaliyet gösteren Pelmut Gıda Kozmetik İthalat İhracat A.Ş.’nin “Powder Tea Cold Drink” ürünü de incelemelerden geçti ve ilaç etken maddesi içerdiği belirlendi.

Uzmanlar, bu tür katkı maddelerinin insan sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu vurguluyor. Özellikle gençler tarafından yoğun tüketilen enerji içeceklerinin bu durumdan daha fazla etkilendiği ifade edildi.

Gıda skandalı ortaya çıktı: Çayda boya, gazlı içeceklerde ilaç! - Resim : 1

Ticaret Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin süreceğini ve tüketicilerin bu ürünleri satın almamaları gerektiğini duyurdu.

3 Eylül 2025 güncel döviz kurları: Dolar ve Euro kaç TL oldu?3 Eylül 2025 güncel döviz kurları: Dolar ve Euro kaç TL oldu?Ekonomi
İzmir Torbalı’da eğitim uçağı düştü: Pilot hayatını kaybettiİzmir Torbalı’da eğitim uçağı düştü: Pilot hayatını kaybettiYurt
çay ifşa enerji içeceği
Günün Manşetleri
Kira artış tavanı ne kadar oldu?
Çayda boya, gazlı içeceklerde ilaç!
Türkiye’nin Ağustos ayı dış ticaret raporu açıklandı
Gürsel Tekin’den CHP İstanbul için kritik mesaj
Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine baskın
Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine dev operasyon
Doğu Perinçek Kemeraltı esnafıyla buluştu
15 ilde sağanak yağış etkili olacak
Gürsel Tekin ihraç kararı sonrası konuştu: “Bu kararı kabul etmiyorum”
MYK gündeminde neler vardı?
Çok Okunanlar
15 ilde sağanak yağış etkili olacak 15 ilde sağanak yağış etkili olacak
Altında tarihi zirve: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Altında tarihi zirve: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
Akaryakıtta zam var mı? 3 Eylül benzin, motorin ve LPG fiyatları Akaryakıtta zam var mı? 3 Eylül benzin, motorin ve LPG fiyatları
Halit Yukay’ın 68 metre derinlikteki cesedi çıkarılamıyor! İşte nedeni Halit Yukay’ın 68 metre derinlikteki cesedi çıkarılamıyor! İşte nedeni
Ankara Valiliği'nden yangın açıklaması Ankara Valiliği'nden yangın açıklaması