Gıda skandalı ortaya çıktı: Çayda boya, gazlı içeceklerde ilaç!

İstanbul Esenler’de faaliyet gösteren Altın Filiz Gıda-Engin Alkan firmasına ait “Yeni Altın Filiz Gold Siyah Çay” ürününde yapılan testlerde gıda boyası kullanıldığı ortaya çıktı. Çayın doğal yapısına aykırı bu durum, tüketicilerde ciddi endişe yarattı. Uzmanlar, katkı maddesi içeren çayların uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti.

Enerji içeceklerinde ilaç etken maddesi şoku

Listenin bir diğer dikkat çeken kısmı ise alkolsüz içecekler oldu. İstanbul Kağıthane’de üretim yapan Okkas Gıda Kozmetik Üretim Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ne ait ürünlerde ilaç etken maddesi tespit edildi.

Bu ürünler arasında öne çıkanlar:

Vigro Ginseng Drink

The Brouzzer Energy Drink

Vigro For Men Ginseng Drink

Aynı şekilde Ankara Yenimahalle’de faaliyet gösteren Pelmut Gıda Kozmetik İthalat İhracat A.Ş.’nin “Powder Tea Cold Drink” ürünü de incelemelerden geçti ve ilaç etken maddesi içerdiği belirlendi.

Uzmanlar, bu tür katkı maddelerinin insan sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu vurguluyor. Özellikle gençler tarafından yoğun tüketilen enerji içeceklerinin bu durumdan daha fazla etkilendiği ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin süreceğini ve tüketicilerin bu ürünleri satın almamaları gerektiğini duyurdu.