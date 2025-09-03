İzmir Torbalı’da eğitim uçağı düştü: Pilot hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi’nde eğitim uçağı düştü. Selçuk Havalimanı’ndan havalanan uçak, eğitim uçuşu sırasında Kırbaş Mahallesi’ndeki mısır tarlasına çarptı.

Yağmur Biçen Kaplan
İzmir Torbalı’da eğitim uçağı düştü: Pilot hayatını kaybetti
Yayınlanma:

İzmir'in Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi’nde eğitim uçağı düştü. Selçuk Havalimanı’ndan havalanan uçak, eğitim uçuşu sırasında Kırbaş Mahallesi’ndeki mısır tarlasına çarptı. Kazada pilot adayının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olayın ihbar edilmesinin ardından bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kurtarma ve olay yeri inceleme çalışmalarına başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

