İstanbul’da yolsuzluk operasyonu: Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine baskın, 7 gözaltı
Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon düzenledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
Soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerinde düzenlenen ihaleler detaylı olarak incelendi. Usulsüzlüklere karıştığı iddia edilen ihale komisyon üyelerinin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.
Operasyon sonucunda Beşiktaş Belediyesinde görevli 5, Avcılar Belediyesinde görevli 2 kişi gözaltına alındı.