3 Eylül 2025 güncel döviz kurları: Dolar ve Euro kaç TL oldu?
3 Eylül 2025 Çarşamba günü döviz piyasasında hareketlilik dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, küresel ekonomik gelişmeler ve parite hareketleri kurların yönünü belirlemeye devam ediyor.
Yayınlanma: Güncellenme:
Vatandaşların en çok merak ettiği “Dolar ne kadar oldu?” ve “Euro kaç TL?” sorularının yanıtı sabah saatlerinde netleşti. Bankalararası piyasada oluşan fiyatlara göre:
3 EYLÜL 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
💰 DOLAR/TL
Alış: 41,1615 TL • Satış: 41,1652 TL
💰 EURO/TL
Alış: 47,8879 TL • Satış: 47,9373 TL
Döviz piyasasındaki bu hareketlilik, yatırımcıların kararlarını etkilerken, küresel ve yerel ekonomik gelişmelerin de yakından takip edilmesini gerektiriyor.