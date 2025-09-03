3 Eylül 2025 güncel döviz kurları: Dolar ve Euro kaç TL oldu?

Vatandaşların en çok merak ettiği “Dolar ne kadar oldu?” ve “Euro kaç TL?” sorularının yanıtı sabah saatlerinde netleşti. Bankalararası piyasada oluşan fiyatlara göre:



3 EYLÜL 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

💰 DOLAR/TL

Alış: 41,1615 TL • Satış: 41,1652 TL

💰 EURO/TL

Alış: 47,8879 TL • Satış: 47,9373 TL

Döviz piyasasındaki bu hareketlilik, yatırımcıların kararlarını etkilerken, küresel ve yerel ekonomik gelişmelerin de yakından takip edilmesini gerektiriyor.