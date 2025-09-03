3 Eylül 2025 güncel döviz kurları: Dolar ve Euro kaç TL oldu?

3 Eylül 2025 Çarşamba günü döviz piyasasında hareketlilik dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, küresel ekonomik gelişmeler ve parite hareketleri kurların yönünü belirlemeye devam ediyor.

Vatandaşların en çok merak ettiği “Dolar ne kadar oldu?” ve “Euro kaç TL?” sorularının yanıtı sabah saatlerinde netleşti. Bankalararası piyasada oluşan fiyatlara göre:


3 EYLÜL 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

💰 DOLAR/TL
Alış: 41,1615 TL • Satış: 41,1652 TL

💰 EURO/TL
Alış: 47,8879 TL • Satış: 47,9373 TL

Döviz piyasasındaki bu hareketlilik, yatırımcıların kararlarını etkilerken, küresel ve yerel ekonomik gelişmelerin de yakından takip edilmesini gerektiriyor.

