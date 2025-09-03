Sağlık Bakanlığı açıkladı: "Cinsiyet değiştirme" raporlarına yeni düzenleme

Sağlık Bakanlığı, cinsiyet değişikliği sürecine ilişkin resmi açıklama yaptı. Yeni düzenlemeyle birlikte, önceden üç hekim tarafından hazırlanabilen raporlar artık 7 uzman hekimin yer aldığı tam teşekküllü bir kurul tarafından düzenlenecek.

Sağlık Bakanlığı açıkladı: "Cinsiyet değiştirme" raporlarına yeni düzenleme
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Türk Medeni Kanunu’nun 40. maddesi uyarınca, cinsiyet değişikliği talebinde bulunan kişilerin mahkemeye başvurabilmesi için resmi sağlık kurulu raporu alması zorunludur. Mahkemeler de bu raporu talep etmektedir” denildi.

Yeni düzenleme kapsamında, kurulun Genel Cerrahi, Psikiyatri, Endokrinoloji, Üroloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Plastik Cerrahi ve Tıbbi Genetik uzmanlarından oluşacağı açıklandı.

Her bir uzman hekimin kurul öncesinde ayrı ayrı muayene yapması zorunlu hale getirildi.

ÜÇ HEKİMLİ RAPORLAR GEÇERSİZ SAYILACAK

Bakanlık açıklamasında, üç hekim tarafından düzenlenen raporların artık geçerli olmayacağı vurgulandı.

“Üç hekimli raporlara otomatik olarak şu ibare eklenmektedir: ‘Cinsiyet değişimi amaçlı raporların tam teşekküllü kurulda düzenlenmesi gerekmektedir. Bu rapor cinsiyet değişimi amaçlı kullanılamaz.’”

Bu şekilde, mahkemelere sunulacak raporların yalnızca yedi kişilik uzman kurul tarafından hazırlanabileceği kesinleşmiş oldu.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında düzenlemenin amacının kolaylık sağlamak değil, denetim ve standardizasyon olduğunu vurguladı:

“Sonuç olarak: Bu düzenleme yeni bir kolaylık ya da imkân getirmemektedir. Amaç; mevzuata aykırı uygulamaların önüne geçmek, standardizasyonu ve denetimi sağlamaktır. Sağlık hizmet sunucuları bilgilendirilmiş, eksik rapor düzenlenmesinin önüne geçilmiştir.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

sağlık bakanlığı cinsiyet değiştirmek
