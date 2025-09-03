Ağrı’da korkulan oldu: 14 yaşındaki Yunus’tan acı haber geldi

Ağrı’da 1 Eylül’den beri haber alınamayan 14 yaşındaki Yunus Kerici’nin cansız bedeni Yazıcı Barajı’nda bulundu. Çocuğun kaybolmasının ardından başlatılan geniş çaplı arama çalışmalarına AFAD, jandarma, UMKE ve su altı arama kurtarma timleri katıldı.

Ağrı’da korkulan oldu: 14 yaşındaki Yunus’tan acı haber geldi
İl merkezine bağlı Kocataş köyünde çobanlık yapan Yunus Kerici’den 2 gündür haber alınamaması üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. AFAD ve jandarma ekipleri dedektör köpeklerle köy çevresinde arama çalışması yürüttü.

Çalışmalara, Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı su altı arama kurtarma timi de destek verdi. Ekipler, Yazıcı Barajı’nda yürüttükleri çalışmalar sonunda Kerici’nin cenazesine ulaştı.

VALİLİKTEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Ağrı Valiliği, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada arama sürecine ilişkin bilgi paylaştı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yapılan görüşmeler neticesinde, çocuğumuzun en son merada hayvanları otlattığı, hayvanların ve atın eve geri döndüğü, atının tamamen ıslak olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle İl Jandarma Komutanlığımız, AFAD ve UMKE ekiplerimiz tarafından zaman kaybetmeden arama çalışmaları başlatılmıştır. Su altı arama ekiplerimizce yürütülen çalışmalar sonucunda, maalesef kaybolan çocuğumuzun cansız bedenine ulaşılmıştır. Küçük evladımızın vefatı nedeniyle derin üzüntü duymaktayız. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ile sabır diliyoruz.”

Kaynak: Anadolu Ajansı

