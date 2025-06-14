Başkentte meydan buluşması: Vatan Partisi'nden İsrail’e karşı eylem

Toplantı, saat 16.00’da Sakarya Caddesi’nde gerçekleştirilecek. Etkinliğin ana konuşmacısı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek olacak.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, yaptığı açıklamada, bölge ülkelerinin İsrail’e karşı güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı. “Başkentimizin kalbinden İsrail’e geçit yok diyoruz” ifadelerini kullanan Bursalı, tüm vatandaşları Ankara’daki buluşmaya davet etti.

“İsrail’i durduracak programı ve çözümleri ilan edeceğiz. Türkiye, Filistin’in ve direniş cephesinin yanında yer almalı. Başka çözüm yok” diyen Bursalı, parti olarak bu kararlılığı göstereceklerini söyledi.

Bursalı ayrıca, “Bu savaşın İsrail lehine sürme şansı yoktur. Bölge ülkeleri ağırlığını koymak zorundadır. Biz de Türkiye’den daha kararlı bir bayrak yükseltiyoruz” diyerek, dayanışma çağrısını yineledi.

Vatan Partisi, 21 Haziran’daki açık hava toplantısında Filistin, İran ve bölge halklarıyla dayanışma içinde olduklarını ilan edeceklerini duyurdu.