Başkentte meydan buluşması: Vatan Partisi'nden İsrail’e karşı eylem

İsrail'in İran’a yönelik son saldırılarının ardından Vatan Partisi harekete geçti. Parti, 21 Haziran Cumartesi günü Ankara’da “İsrail saldırganlığına geçit yok” başlığıyla açık hava toplantısı düzenleyecek.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Başkentte meydan buluşması: Vatan Partisi'nden İsrail’e karşı eylem
Yayınlanma:

Toplantı, saat 16.00’da Sakarya Caddesi’nde gerçekleştirilecek. Etkinliğin ana konuşmacısı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek olacak.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, yaptığı açıklamada, bölge ülkelerinin İsrail’e karşı güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı. “Başkentimizin kalbinden İsrail’e geçit yok diyoruz” ifadelerini kullanan Bursalı, tüm vatandaşları Ankara’daki buluşmaya davet etti.

“İsrail’i durduracak programı ve çözümleri ilan edeceğiz. Türkiye, Filistin’in ve direniş cephesinin yanında yer almalı. Başka çözüm yok” diyen Bursalı, parti olarak bu kararlılığı göstereceklerini söyledi.
Bursalı ayrıca, “Bu savaşın İsrail lehine sürme şansı yoktur. Bölge ülkeleri ağırlığını koymak zorundadır. Biz de Türkiye’den daha kararlı bir bayrak yükseltiyoruz” diyerek, dayanışma çağrısını yineledi.

Vatan Partisi, 21 Haziran’daki açık hava toplantısında Filistin, İran ve bölge halklarıyla dayanışma içinde olduklarını ilan edeceklerini duyurdu.

İsrail'in dijital tetikçileri görevde: Atatürk maskesi takarak soykırımcı İsrail'i savunuyorlarİsrail'in dijital tetikçileri görevde: Atatürk maskesi takarak soykırımcı İsrail'i savunuyorlarDış Politika

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

vatan partisi israil
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe diplomasi trafiği
Vatan Partisi'nden İsrail’e karşı eylem
İsrail Ordusu raporunda Türkiye'yi suçladı
Ferdi Zeyrek soruşturmasında üç tutuklama
İran’dan Tel Aviv’e yıkıcı füze operasyonu
İran'a saldılar basına nasıl yansıdı?
Adana'da dolandırıcılık şebekesi çökertildi
Tel Aviv balistik füzelerle vuruldu
Türk-İş ve Vatan Partisi’nden Dyson işçilerine destek
Vatan Partisi'nden uyarı
Çok Okunanlar
En yüksek faiz oranı yüzde 53’e ulaştı: İşte 3 milyon TL’nin güncel getirisi En yüksek faiz oranı yüzde 53’e ulaştı: İşte 3 milyon TL’nin güncel getirisi
14 Haziran’da il il hava uyarısı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz geliyor 14 Haziran’da il il hava uyarısı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz geliyor
Altın fiyatları zirvede: İşte 14 Haziran 2025 güncel rakamlar Altın fiyatları zirvede: İşte 14 Haziran 2025 güncel rakamlar
Haziran ortasında 14 şehre sağanak uyarısı: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! Haziran ortasında 14 şehre sağanak uyarısı: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat!
İslam Memiş’ten gram altın uyarısı: 'En kötüsü daha gelmedi' İslam Memiş’ten gram altın uyarısı: 'En kötüsü daha gelmedi'