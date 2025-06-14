İsrail'in dijital tetikçileri görevde: Atatürk maskesi takarak soykırımcı İsrail'i savunuyorlar

Dijital ajanlar, milli değerlerimizi siyonizmin aracı olarak kullanıyor. Ancak Türk halkı İran'ın haklı direnişinin yanında saf tutuyor.

İran cephede, İsrail’e meydan okuyor. Klavye başında Atatürkçü makyajlı dijital tetikçiler sosyal medyadan İsrail propagandası yapıyor. Görevleri İran'ı karala, gerçekleri perdele, İsrail’i temize çıkar.

Bir çoğunun profil resminde Atatürk var. Atatürkçü maskesiyle İran direnişini hedefe koyuyor, soykırımcı İsrail'i güzelliyor. Bazıları ise Atatürk'ün videolarını ya da sözlerini paylaşarak siyonistleri aklıyor.

Tüm bu hesaplar üzerinden İsrail'in etki ajanlığı yürütülüyor.

İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kirli oyunu açık etti. Katz, "Radikal İslam'ın prangalarından kurtulmuş, modern ve gelişmiş bir Türk devleti kuran Kemal Atatürk ile Hamaslı katilleri ve tecavüzcüleri kucaklayan ve Türkiye'yi karanlık yerlere sürükleyen Recep Tayyip Erdogan arasında ne kadar büyük bir fark var." ifadelerini kullandı.

Ancak Türk halkı, her kesimden bu oyunlara gelmiyor. Katil İsrail'e tarihinde görmediği hezimetleri yaşatan İran'ın yanında saf tutuyor.

İran'ın İsrail'e karşı yürüttüğü haklı direnişe destek, sosyal medya üzerinden de çığ gibi büyüyor.